Gladson prorroga adesão de empresários ao programa Refis até fim de junho no Acre

O governador Gladson Cameli decretou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (12), a prorrogação até o fim de junho deste ano, a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal 2021 – Refis 2021, visando a quitação de débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

O Refis lançado em janeiro, é destinado a estimular o pagamento de créditos tributários por meio da redução de multas punitivas e moratórias e dos juros de mora e concessão de parcelamento, de forma a facilitar a negociação de débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Os interessados em usufruir dos benefícios do programa, deverá fazer adesão até 30 de junho de 2021, mediante assinatura e entrega do Termo de Adesão ao Parcelamento e demais documentos necessários, seguido do pagamento da parcela única ou da primeira parcela, após o aceite da Secretaria de Estado de Fazenda – Sefaz ou da Procuradoria-Geral do Estado – PGE.

