Gladson realiza 15 nomeações, 3 exonerações e alterações de cargos no governo

O governador Gladson Cameli promoveu várias mudanças na estrutura governamental do Estado do Acre. Os decretos foram publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (17).

Cameli nomeou, a maioria em substituição, 14 novas pessoas para atuar em diversas secretarias, como a de Estado de Saúde (Sesacre), Instituto de Defesa Agropecuária (Idaf) e Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE).

Os dois exonerados exerciam funções na Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), já o terceiro, atuava no quadro efetivo do governo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários