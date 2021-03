Grammy 2021: Beyoncé bate recorde; Taylor Swift e Billie Eilish levam prêmios principais

Beyoncé se tornou a mulher com mais Grammys da história neste domingo (14), em noite de vitórias femininas também nas quatro principais categorias do prêmio, com Taylor Swift, Billie Eilish, H.E.R. e Megan Thee Stallion.

Veja a seguir o resumo da premiação e abaixo a lista de vencedores.

-Beyoncé ganhou 4 prêmios (maior número da noite) e virou a mulher que mais levou Grammys na história: 28. “Estou trabalhando a vida inteira desde os nove anos de idade. Nem acredito que isso está acontecendo, essa noite é mágica”, ela disse.

-Ela empatou com Quincy Jones e só perde para o maestro Georg Solti, que ganhou 31 vezes. Blue Ivy, filha dela, ainda faturou junto o prêmio de melhor clipe, aos 9 anos.

-Nas 4 categorias mais prestigiadas do Grammy, Taylor Swift levou álbum do ano com “Folklore”, Billie Eilish teve a melhor gravação com “Everything I Wanted”, Megan Thee Stallion foi a artista revelação e H.E.R. levou música do ano com “I can’t breathe”.

-O título da canção de H.E.R. reproduz as últimas palavras de George Floyd, cuja morte provocou protestos contra o racismo nos EUA. “A luta que tivemos por nós mesmos no verão de 2020 – mantenham essa energia”, ela disse.

-Durante a premiação, a rapper Cardi B tocou o trecho de um remix de funk de “WAP” feito pelo carioca Pedro Sampaio.

-Fiona Apple foi destaque no rock, com melhor performance (“Shameika”) e melhor álbum alternativo (“Fetch the bolt cutters”). Na eletrônica, Kaytranada ganhou os prêmios principais com “10%” (gravação) e “Bubba” (álbum).

-Os brasileiros Chico Pinheiro e Bebel Gilberto foram indicados, respectivamente na categoria de álbum de jazz latino e álbum de música global, mas não levaram.

A noite teve apresentação do comediante Trevor Noah e shows de artistas como Billie Eilish, Dua Lipa, BTS, Harry Styles, Bad Bunny, Anderson .Paak, Bruno Mars, Brittany Howard e Taylor Swift.

Por causa da pandemia, cada 45 minutos de cerimônia teve um line-up de quatro atrações. Os palcos também foram remontados a cada 45 minutos.

Ao vencer o prêmio de melhor gravação, Billie Eilish disse que Megan Thee Stalion merecia ganhar. “Megan, você merecia este prêmio, você teve um ano imbatível. Você é uma rainha, quero chorar quando penso em como você é especial e trabalhou por isso”, disse Billie no palco.

Alguns vencedores foram anunciados antes da festa principal, em uma pré-cerimônia. Lady Gaga e Ariana Grande levaram o prêmio de melhor performance de grupo ou duo pop com “Rain on Me”.

Veja a lista de vencedores:

Álbum do ano

“Chilombo” – Jhené Aiko

“Black Pumas” – Black Pumas

“Everyday Life” – Coldplay

“Djesse Vol. 3″ – Jacob Collier

“Women in Music Pt. III” – Haim

“Future Nostalgia” – Dua Lipa

“Hollywood’s Bleeding” – Post Malone

“Folklore” – Taylor Swift

Gravação do ano

“Black Parade” – Beyoncé

“Colors” – Black Pumas

“Rockstar” – DaBaby featuring Roddy Ricch

“Say So” – Doja Cat

“Everything I Wanted” – Billie Eilish

“Don’t Start Now” – Dua Lipa

“Circles” – Post Malone

“Savage”- Megan Thee Stallion feat Beyoncé

Música do ano

“Black Parade” – Beyoncé

“The Box” – Roddy Ricch

“Cardigan” – Taylor Swift

“Circles” – Post Malone

“Don’t Start Now” – Dua Lipa

“Everything I Wanted” – Billie Eilish

“I Can’t Breathe” – H.E.R.

“If the World Was Ending” – JP Saxe featuring Julia Michaels

Revelação

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Melhor performance solo pop

“Yummy” — Justin Bieber

“Say So” — Doja Cat

“Everything I Wanted” — Billie Eilish

“Don’t Start Now” — Dua Lipa

“Watermelon Sugar” — Harry Styles

“Cardigan” — Taylor Swift

Melhor álbum vocal pop

“Changes” — Justin Bieber

“Chromatica” — Lady Gaga

“Future Nostalgia” — Dua Lipa

“Fine Line” — Harry Styles

“Folklore” — Taylor Swift

Melhor performance de R&B

“Lightning & Thunder” — Jhené Aiko Featuring John Legend

“Black Parade” — Beyoncé

“All I Need” — Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $Ign

“Goat Head” — Brittany Howard

“See Me” — Emily King

Melhor performance de rap melódico

“Rockstar” — DaBaby Featuring Roddy Ricch

“Laugh Now, Cry Later” — Drake Featuring Lil Durk

“Lockdown” — Anderson .Paak

“The Box” — Roddy Ricch

“Highest in the Room” — Travis Scott

Melhor música de rap

“The Bigger Picture” — Lil Baby

“The Box” — Roddy Ricch

“Laugh Now, Cry Later” — Drake Featuring Lil Durk

“Rockstar” — DaBaby Featuring Roddy Ricch

“Savage” — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Melhor álbum country

“Lady Like” — Ingrid Andress

“Your Life Is a Record” — Brandy Clark

“Wildcard” — Miranda Lambert

“Nightfall” — Little Big Town

“Never Will” — Ashley McBryde

Melhor álbum latino pop ou urbano

“YHLQMDLG” — Bad Bunny

“Por Primera Vez” — Camilo

“Mesa Para Dos” — Kany García

“Pausa” — Ricky Martin

“3:33” — Debi Nova

Veja os vencedores anunciados na pré-cerimônia:

Melhor performance de rock

Fiona Apple – “Shameika”

Phoebe Bridgers – “Kyoto,

Haim – “The Steps”

Brittany Howard – “Stay High”

Grace Potter – “Daylight”

Big Thief – “Not”

Melhor música de rock:

“Kyoto” – Phoebe Bridgers

“Not” – Big Thief

“Lost in yesterday” – Tame Impala

Brittany Howard – “Stay High,”

Fiona Apple – “Shameika”

Melhor disco de rock

“A Hero’s Death” – Fontaines D.C.

“Kiwanuka” – Michael Kiwanuka

“Daylight” – Grace Potter

“Sound & Fury” – Sturgill Simpson

“The New Abnormal” – The Strokes

Melhor álbum de música alternativa

“Fetch the Bolt Cutters” — Fiona Apple

“Hyperspace” — Beck

“Punisher” — Phoebe Bridgers

“Jaime” — Brittany Howard

“The Slow Rush” — Tame Impala

Melhor performance de grupo ou duo pop

“Un Dia (One Day)” – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy

“Intentions” – Justin Bieber featuring Quavo

“Dynamite” – BTS

“Rain on Me” – Lady Gaga with Ariana Grande

“Exile” – Taylor Swift featuring Bon Iver

Melhor canção r&b:

“Better Than I Imagine” – (Robert Glasper featuring H.E.R. and Meshell Ndegeocello)

“Black Parade” – Beyoncé

“Collide” – Tiana Major9 and Earthgang

“Do It” – Chloe X Halle

“Slow Down” – Skip Marley and H.E.R.

Melhor performance de rap:

“Deep Reverence” – Big Sean Featuring Nipsey Hussle

“Bop” – DaBaby

“What’s Poppin” – Jack Harlow

“The Bigger Picture” – Lil Baby

“Savage” – Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

“Dior” – Pop Smoke

Melhor álbum de música cristã contemporânea

“Run to the Father” — Cody Carnes

All of My Best Friends” — Hillsong Young & Free

“Holy Water” — We the Kingdom

“Citizen of Heaven” — Tauren Wells

“Jesus Is King” — Kanye West

Produtor do ano (não clássico):

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt

Melhor filme musical

“Beastie Boys Story” – Beastie Boys

“Black Is King” – Beyoncé

“We Are Freestyle Love Supreme” – Freestyle Love Supreme

“Linda Ronstadt: The Sound of My Voice” – Linda Ronstadt

“That Little Ol’ Band From Texas” – ZZ Top

Melhor álbum de jazz instrumental

On the tender spot of every calloused moment – Ambrose Akinmusire

Waiting Game – Terri Lyne Carrington e Social Science

Happening: Live at the Village vanguard – Gerald Clayton

Trilogy 2 – Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

Roudagain – Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride & Brian Blade

Melhor álbum latino de jazz

“Tradiciones” – Afro-Peruvian Jazz Orchestra

“Four Questions” – Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

“City of Dreams” – Chico Pinheiro

“Viento y Tiempo – Live At Blue Note Tokyo” – Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

“Trane’s Delight” – Poncho Sanchez

Melhor clipe

“Brown Skin Girl” — Beyoncé

“Life Is Good” — Future Featuring Drake

“Lockdown” — Anderson .Paak

“Adore You” — Harry Styles

“Goliath” — Woodkid

Disco de música global

“Fu Chronicles”- Antibalas

“Twice As Tall” – Burna Boy

“Agora” – Bebel Gilberto

“Love Letters” – Anoushka Shankar

“Amadjar” – Tinariwen

Veja outros vencedores anunciados na pré-cerimônia:

Melhor álbum vocal pop tradicional

“Blue Umbrella” — Burt Bacharach & Daniel Tashian

“True Love: A Celebration of Cole Porter” — Harry Connick, Jr.

“American Standard” — James Taylor

“Unfollow the Rules” — Rufus Wainwright

“Judy” — Renée Zellweger

Melhor faixa dance

“On My Mind” — Diplo & Sidepiece

“My High” — Disclosure Featuring Aminé & Slowthai

“The Difference” — Flume Featuring Toro Y Moi

“Both of Us” — Jayda G

“10%” — Kaytranada Featuring Kali Uchis

Melhor álbum de dance/eletrônica

“Kick” — I Arca

“Planet’s Mad” — Baauer

“Energy” — Disclosure

“Bubba” — Kaytranada

“Good Faith” — Madeon

Veja outros vencedores já anunciados:

Melhor álbum contemporâneo instrumental – “Live at the Royal Albert Hall” — Snarky Puppy

Melhor performance de metal – “Bum-Rush” — Body Count

Melhor performance de R&B tradicional – “Anything For You” — Ledisi

Melhor álbum de R&B progressivo – “It Is What It Is” — Thundercat

Melhor álbum de R&B – “Bigger Love” — John Legend

Melhor álbum de rap – “King’s Disease” — Nas

Melhor performance country solo – “When My Amy Prays” — Vince Gill

Melhor performance country duo ou grupo – 10,000 Hours” — Dan + Shay & Justin Bieber

Melhor canção country – “Crowded Table” — Brandi Carlile, Natalie Hemby & Lori McKenna, Songwriters (The Highwomen)

Melhor álbum new age – “More Guitar Stories” — Jim “Kimo” West

Melhor álbum de jazz vocal – “Secrets Are the Best Stories” — Kurt Elling Featuring Danilo Pérez

Melhor álbum latino de rock ou alternativo – “La Conquista Del Espacio” — Fito Paez

Melhor performance de raiz americana – “I Remember Everything” — John Prine

Melhor álbum de reggae – “Got to Be Tough” — Toots & the Maytals

