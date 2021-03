Rio Acre amanhece a 24 centímetros da cota de transbordamento na Capital

Como destacavam as últimas previsões, o Rio Acre voltou a ultrapassar a cota de alerta em Rio Branco, de acordo com as medições realizadas pela Defesa Civil às 18h desta terça-feira (23) e às 6h desta quarta-feira (24).

O afluente já está na marca dos 13,76 metros -26 cm a mais do que a cota de alerta, que é de 13,50 metros- e começa a preocupar as autoridades. Às 18h desta terça-feira (23), o manancial já havia ultrapassado a marca, quando chegou a 13,54 m.

O rio ainda está fora da cota de transbordamento, que é 14,00m, mas deve ultrapassá-la ainda nesta quarta, é o que prevê o pesquisador Davi Friale.

O volume de chuva das últimas 24 horas é 19,7 mm.

Em fevereiro o rio transbordou e atingiu 19 bairros. Mais de 150 famílias tiveram que deixar suas casas e 54 foram levadas para abrigos na Capital.

