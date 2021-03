Idoso tem casa invadida e é executado a tiros; corpo foi encontrado dois dias depois

O idoso Adélio Eufranio da Silva, de 67 anos, mais conhecido como Paulista, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (15), dentro da própria residência na Travessa Primavera, no bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o idoso foi morto com dois tiros na noite do último sábado (13), mas o corpo só foi encontrado nesta segunda. Criminosos teriam invadido a residência da vítima e executaram o homem com um na cabeça e o outro no peito.

Na ação, os meliantes ainda roubaram um cordão de ouro que estava no pescoço de Adélio. Após o crime, os bandidos fugiram do local.

O corpo de Silva só foi encontrado após um amigo, que trabalhava com a vítima no ramo de lanternagem e pintura, ir até à casa conferir o motivo de Adélio não ter ido ao serviço nesta segunda.

Ainda segunda a polícia, Adélio morava sozinha na residência e há cerca de duas semanas teve a casa invadida por criminosos que furtaram diversos objetos.

A execução do idoso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha com duas hipóteses, sendo latrocínio (roubo seguido de morte) ou execução.

