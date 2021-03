Imagem forte: lutador tem perna destruída após chute na panturrilha

Randall Ray destruiu a perna do rival, Dean Maxwell, durante o Urban Fight Night 24

Imagens de dor e desespero aconteceram no Urban Fight Night 24, realizado em Sydney, na última semana. No duelo entre Randall Ray e Dean Maxwell, Ray conseguiu acertar um chute na panturrilha de Maxwell, fraturando o tornozelo do adversário.

Confira o momento da fratura abaixo:

(Foto: reprodução)

