Mãe do secretário de Saúde, Antonieta Bestene, morre aos 72 anos em São Paulo

Antonieta Bestene Lins, de 72 anos, mãe do secretário de saúde, Alysson Bestene, e irmã do deputado José Bestene, morreu na manhã desta quarta-feira (3), no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Antonieta estava internada há cerca de um mês por complicações gastrointestinais e hematológicas.

“Perdemos nossa Antonieta! Minha irmã, Antonieta Bestene Lins, faleceu na manhã de hoje. Ela cumpriu com amor e dedicação sua missão entre nós, como mãe, esposa, irmã, avó e ser humano. Nossa família perde nosso exemplo de amor e humildade. Que Deus a receba em sua glória”, escreveu o deputado Jose Bestene, no Facebook.

Em nota, o governador Gladson Cameli lamentou a morte. “Tenho certeza de que o legado de dona Antoniêta continuará presente no coração de quem a amava, e sua história de vida sempre será lembrada. A toda a família Bestene e aos amigos enlutados, os mais sinceros sentimentos. Rogo a Deus que envie o consolo necessário neste momento de profunda dor, pela perda irreparável de uma pessoa tão amada”.

