Maiara e Maraisa enganam fãs em show e são desmascaradas após declaração

Após serem envolvidas em boatos de que estariam morando separadas por causa de briga, as irmãs Maiara e Maraisa participaram do programa The Noite, apresentado por Danilo Gentilli, onde expuseram segredos que chocaram seus fãs e foram desmascaradas por enganá-los.

Na exibição do The Noite na madrugada desta quinta-feira (11), Maiara e Maraisa encantaram seus fãs que acompanharam a entrevista e agitaram a audiência do SBT com declarações polêmicas e exclusivas.

Em determinado momento da entrevista, quando Danilo Gentilli elogiou as habilidades de Maraisa com instrumentos musicais, Maiara abriu o jogo e expôs falcatrua da irmã, que engana os fãs durante seus shows com piano dublado:

“Vou mandar a real. A Maraisa só mostra o lado bom aqui. […] Ela quer enganar as pessoas. O piano é dublado no show”, disparou a noiva de Fernando Zor aos risos.

Sem reação, Maraisa não se defendeu e apenas continuou rindo, mas logo Maiara consertou a situação elogiando suas habilidades com violão.

Confira a entrevista completa:

Irmãs tiveram briga exposta e deram esclarecimento

As irmãs Maiara e Maraisa abriram o jogo sobre sua relação após ter briga exposta na internet, que acusou as sertanejas de não estarem combinando e inclusive teriam parado de morar juntas por causa de seus conflitos.

Em dado momento de uma entrevista no programa da Eliana, Maiara e Maraisa abriram seu coração sobre sua relação e, questionadas por Eliana se era verdade que elas pretendiam se mudar de casa e deixarem de morar juntas, logo responderam:

“Não bobagem isso de cada uma ter a sua casa. Claro que a coisa mais natural disso acontecer mas não agora. A gente segue juntas, temos uma ótima relação”, comentou Maiara.

“E pode ter certeza de se ela mudar, casar eu vou poder morar lá também, porque ela é minha irmã amiga…”, destacou Maraisa, colocando um ponto final nos boatos sobre a briga das irmãs.

