MC Maylon se casa com ele mesmo após acusar voz do Molejo de estupro

Após acusar o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, de estupro, MC Maylon decidiu realizar o sonho de se casar, mas de forma um tanto inusitada.

Isso porque o MC disse sim para ele mesmo, nesta quarta-feira (10/03), em salão de festas do Rio.

“Eu tinha um sonho de me casar virgem com vestido de noiva. Sendo que o Anderson tirou minha virgindade à força, me estuprando. Mesmo assim, nesta quarta-feira vou me vestir com vestido de noiva e fazer uma festinha pra mim. Quero quebrar esse tabu. Vou chorar tanto, porque uma parte do meu sonho o Anderson do Molejo acabou, né? Mas a outra parte, de eu me vestir de noiva, não vou deixar ele acabar”, explicou Maylon.

Anderson nega as acusações feiras por MC Maylon. Ele confirmou a noite de sexo, mas garante que tudo ocorreu de forma consensual.

O vocalista do Molejo sustenta, ainda, a versão de que a história só foi revelada por ele não ter cedido à chantagem.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários