Médica é agredida por mãe de paciente durante consulta em hospital particular

A ocorrência registrada como lesão corporal contra uma médica de plantão em um hospital particular no bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho (RO) ocorreu nesta terça-feira (02).

O Rondoniaovivo obteve informações através do boletim de ocorrência, que a médica estaria em atendimento a uma criança de dois anos e teria passado algumas orientações para a mãe medicar o filho em casa.

A mulher teria se revoltado e passou a xingar a médica de inútil, burra e na sequência desferiu um tapa nas costas dela. Descontrolada, a mulher ainda agrediu a própria irmã que tentou contê-la.

Logo depois, ela partiu novamente contra a médica e aplicou mais dois tapas no braço da profissional. As agressões somente terminaram quando o vigilante do hospital se aproximou.

A mulher se apresentou como autista e uma equipe da Polícia Militar foi chamada. A ocorrência foi registrada no local e as partes deverão se intimadas à comparecer em juízo.

(Foto: reprodução/Ilustrativa)

