Motoboy chora ao ter moto comprada com Auxílio Emergencial apreendida pela PM

Quem desejar ajudar pode fazer doações por meio do Pix: Wellinghtonribeiro992186980@gmail.com

Um motoboy se desesperou ao ter sua motocicleta apreendida por policiais do Batalhão de Trânsito na noite de sábado (27). O homem usou o dinheiro do Auxílio Emergencial para comprar o veículo e ter como trabalhar para sustentar a família.

Ele gravou um vídeo chorando e explicou que os documentos da moto estão pagos, mas como o auxílio foi suspenso, não teve como pagar duas multas que somadas dão o total de R$ 300 reais. O vídeo foi publicado nas redes sociais e rapidamente repercutiu.

O trabalhador diz, ainda, que precisa pagar pensão, tem um filho de 1 ano e mora de aluguel. Muitos internautas se revoltaram com a situação. “Que humilhação minha gente. O cara chorando porquê não sabe como vai cumprir os compromissos dele sem a moto, único meio de trabalho”, escreveu Sabrina Valle.

Quem desejar ajudar o trabalhar pode fazer doações por meio do Pix: Wellinghtonribeiro992186980@gmail.com ou através de depósito na conta da Caixa Econômica: Agencia 0534, Conta Poupança 805904614-2, Wellighton da Silva Ribeiro. Outras formas de doações podem ser combinadas diretamente com Wellighton, através do telefone: (68) 9 9210-1101.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários