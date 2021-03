“Não me arrependo de nada”, diz Carla Diaz após virar piada no BBB21

A atriz Carla Diaz se mostrou orgulhosa com sua passagem pelo reality show e não opinou a respeito do romance humilhante com Arthur

Sétima eliminada do Big Brother Brasil 21, a atriz Carla Diaz participou do Domingão do Faustão, exibido nesse domingo (28/3), e reviveu sua passagem pelo reality show. Mesmo após virar piada na internet por causa de seu relacionamento com Arthur, a global afirmou que não se arrepende de nada.

“Eu talvez fui julgada por atitudes que nem minha foram, foram atitudes de uma outra pessoas, de um homem. Isso foi uma parte do jogo, mas que é importante a gente também falar sobre isso. Eu sou uma mulher, hoje de 30 anos, eu não gosto de botar a culpa nos outros, eu assumo as minhas atitudes”, disse.

