Nego Di quebra contrato com a Globo: ‘Multa é R$ 1,5 mi’

Nesta quarta-feira (3), o ex-participante do ‘Big Brother Brasil 21’, Nego Di revelou que quebrou o contrato de exclusividade com a TV Globo.

No entanto, o brother disse que agora terá que pagar uma multa para a emissora.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do site ‘Metrópoles’, disse que já está dando entrevistas para outros veículos de comunicação: “A multa é R$ 1,5 milhão, só que eu não tenho nada”, afirmou ele.

“Eles não me deram espaço, então, eu tenho que ir onde as pessoas estão me acolhendo para dar meu contraponto”.

De acordo com o ex-BBB, a Globo deu tratamento diferente para Karol Conká e Lucas Penteado, então ele sentiu a necessidade de dar o seu ‘lado’ dos acontecimentos dentro do ‘BBB21’.

(Foto: Reprodução)

