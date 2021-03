No AC, homem faz companheira se prostituir pra comprar bebida e drogas

Uma situação lamentável e que já é do conhecimento de algumas pessoas do mirante do cais, em Cruzeiro do Sul, chamou a atenção do Jornal Juruá Informativa na manhã desta quarta-feira ,17.

Segundo informações de uma feirante, homens que estava brigando, são dependentes químicos, e moradores de rua.

“ Você se lembra daquela briga que teve aqui, onde várias pessoas estavam rindo e filmando? Eu gostaria de denunciar, que aquele cara que tava apanhando, além de bater na companheira dele, ainda faz ela se prostituir para conseguir bebida e droga pra ele, se você não acredita é só perguntar as pessoas aqui do mercado que conheça eles que todos vão te confirmar”, disse

O Jornal Juruá Informativa foi conversar com alguns mototaxistas que ficam próximo ao local, e confirmaram:. “Esse cara é um imundo! ninguém aqui gosta dele, tem pessoas que até tentou ajudar ela, mais ela sempre fica com ele, seria bom alguém de alguma igreja ou sei lá, salvar pelo menos ela, por que ele não tem mais jeito não. “ disse.

