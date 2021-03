No Twitter, Neymar discute com flamenguista: “Nunca decidi nada”

"Geralmente quem responde críticas é o seu pai e os parças. Te vejo no camarote Rio 2022", disse o torcedor do Flamengo

Nesta segunda-feira (29/3), Neymar fez uma publicação em seu Twitter falando sobre “ir pro BBB e não querer ser votado”, fazendo a comparação: “É a mesma coisa que ir no Mc Donald’s e pedir uma salada”, brincou.

Um torcedor do Flamengo respondeu ao post do craque, provocando ele: “É a mesma coisa que se machucar, ficar fora de fogo decisivo e curtir balada no período de tratamento e não aceitar críticas.”

