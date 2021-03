On-line e gratuitos: confira opções de cursos de Empreendedorismo para fazer de casa

A pandemia de novo coronavírus no Brasil também tem impactado em índices negativos a área de empregos. Dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que a taxa média anual de desemprego do país em 2020 foi de 13,5%, recorde na série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

Neste cenário, para muitos, a saída é tentar investir no próprio negócio. A iniciativa de abrir uma empresa requer noções sobre gestão, finanças e comunicação, para conseguir enxergar uma oportunidade pouco explorada no mercado e, principalmente, conhecer a área que se pretende atuar.

Tudo isso pode ser aprendido por meio de noções de empreendedorismo e a internet pode ser aliada nisso. É possível encontrar diversas oportunidades de cursos rápidos sobre o assunto para fazer sem sair de casa. Confira!

1 – Iniciando um Pequeno e Grande Negócio

Esse curso é ofertado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Disponibilizado gratuitamente, o curso é voltado para quem pretende abrir seu próprio negócio e precisa adquirir conhecimentos sobre Empreendedorismo. Com carga horária de 30 horas, as aulas são 100% on-line e as inscrições podem ser feitas a qualquer momento.

2 – Como Analisar o Mercado

O curso é voltado para potenciais empreendedores que estão em fase de abertura de um negócio, interessados em estudar o mercado e, principalmente, o comportamento de seu público-alvo. O curso Como Analisar o Mercado do Sebrae é realizado 100% on-line e gratuito.

3 – Aprender a Empreender

O curso é destinado para quem quer iniciar o primeiro negócio. Possui 16 horas de duração, é ofertado de forma on-line e é voltado para ensinar noções básicas de como administrar um empreendimento ou, até mesmo, melhorar o desempenho de uma empresa já em funcionamento.

4 – Marketing Digital para Empreendedores

O curso está disponível na plataforma Coursera, ofertado pela Universidade de São Paulo (USP), voltado para quem deseja entender melhor os principais pontos do Marketing Digital, como SEO (otimização para mecanismos de busca), Testes AB e como gerenciar um funil de conversão. Além disso, o curso ensina como construir um E-mail Marketing para desenvolvimento da estratégia correta para sua empresa ou startup. A inscrição é gratuita e pode ser feita na plataforma Coursera.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários