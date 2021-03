Paciente com câncer ósseo é transferida de Rio Branco para Porto Velho

Ela chegou em Porto Velho em um voo do Harpia 5, do Centro Integrado de Operações Aéreas

Nesta quarta-feira, 10, a paciente, A. C. S., de 20 anos, foi transferida de Rio Branco para realizar um tratamento de câncer ósseo no Hospital do Amor, em Porto Velho. Acompanhada pela sua mãe, Ângela Maria de Castro Silva e pela enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Keiciane Oliveira, ela chegou em Porto Velho em um voo do Harpia 5, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Segurança Pública do Estado.

A missão foi realizada no início da tarde e contou com o apoio do comandante Renato do Nascimento e do copiloto Alisson Maia.

De acordo com a gerente assistencial do Complexo Regulador da Sesacre, Pedrini Penha, a paciente estava internada na Fundação Hospitalar Estadual do Acre (Fundhacre), aos cuidados da Oncologia, e foi encaminhada para o outro estado via Tratamento Fora de Domicílio (TFD).“Com o diagnóstico do sarcoma ósseo, devido às suas condições clínicas, a paciente foi encaminhada para Porto Velho para dar continuidade ao tratamento”, afirma a gerente.

