Paulo Gustavo é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

humorista Paulo Gustavo foi internado no sábado (13/3) em um hospital no Rio de Janeiro, após testar positivo para a Covid-19, doença causada pelo coronavírus.

De acordo com a assessoria do ator, ele foi internado por orientação médica para fazer um melhor acompanhamento. As informações são do G1.

Ainda não foram informados os detalhes sobre o estado de saúde e o local da internação do humorista.

