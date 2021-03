Prefeito de Cruzeiro do Sul assina protocolo de intenções para aquisição da vacina

A prefeitura de Cruzeiro do Sul confirmou sua participação no protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas contra a Covid-19 com recursos próprios, caso o Ministério da Saúde (MS) não cumpra com agilidade o Plano Nacional de Imunização (PNI).

Na edição desta terça-feira (16) do Diário Oficial, o prefeito Zequinha Lima (Progressistas) autorizou a abertura de dotação orçamentária própria para cumprimento do possível contrato de consórcio público a ser firmado.

A segunda maior cidade do Acre só perde para Rio Branco em número de casos (6,3 mil) e mortes por coronavírus, com 124 óbitos.

