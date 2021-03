Prouni: começa o prazo para comprovar a documentação exigida

O prazo para os pré-selecionados em lista de espera do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) comprovar as informações da inscrição para obter a bolsa para uma das opções de curso escolhidas começou nesta segunda-feira (8/3).

O participante deve entregar os documentos para comprovação a do Prouni na instituição para a qual o estudante foi pré-selecionado até a próxima sexta-feira (12/3). Já a instituição de ensino deve, obrigatoriamente, entregar ao pré-selecionado o protocolo de recebimento da documentação solicitada. O estudante deve ficar atento quanto à exigência de entrega de documentos adicionais, caso seja julgada necessária pelo coordenador do Prouni na instituição. É importante lembrar que a perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará na reprovação do candidato.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários