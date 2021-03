Reabertura do comércio é discutida na Câmara e autoridades alertam para piora da pandemia 

Foi realizada no fim da manhã desta sexta-feira (5) uma audiência pública na Câmara Municipal de Rio Branco. Solicitada por meio de requerimento do vereador Adailton Cruz (PSB), com objetivo de discutir o decreto que permite a abertura do comércio na semana e lockdown aos sábados, domingos e feriados. No geral, todos defendem a flexibilização, porém, orientam que é preciso bom senso e fiscalização.

De acordo com Adailton Cruz, a audiência é necessária para saber até que ponto a abertura do comércio será benéfica à população em meio ao colapso no sistema de saúde. Segundo ele, é preciso aumentar o horário de funcionamento em órgãos públicos e privados, como bancos e transporte coletivo, como meio de evitar aglomerações.

Cruz lamentou a falta de um membro do comitê de acompanhamento da Covid-19 na audiência, a presença do representante seria fundamental para esclarecimentos de dúvidas. “Queremos contribuir para que pais e mães de famílias não percam seus empregos”, declarou.

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), José Adriano, relatou que a crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é fruto da falta de investimentos na áreas de saúde, além disso, o representante contou que a classe empresarial vive uma instabilidade há seis anos que tem se agravado em razão da pandemia. “Temos que achar uma saída para não sermos taxados de egoístas e mercenários pela sociedade. As medidas tomadas até aqui trouxeram uma série de dúvidas, precisamos preservar empregos, a parte psicológica e vidas”, ressaltou.

O promotor do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Gláucio Oshiro, defendeu uma campanha de fiscalização para prevenir a disseminação do vírus no estado. “A decisão do comitê foi em abrir os estabelecimentos em 20% pois foi observado que a população não estava seguindo as normas”, destacou.

Em sua fala, a representante do Conselho Estadual de Saúde, Cristiane Lopes, alertou que o órgão preza pelo equilíbrio das ações, tanto de flexibilização, mas também de cuidados com a saúde, Lopes defende a reabertura como forma de evitar agravamento na saúde mental das pessoas. “É necessário uma fiscalização do poder público nessas ações. Quem não estiver cumprindo com as determinações, que esses locais sejam fechados”, salientou.

O médico Virgílio Prado, da diretoria do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), disse que é possível uma reabertura de todos os setores da sociedade, mas frisou que é necessário a colaboração da sociedade em geral. “É necessário tomar os devidos cuidados, com máscaras, como manda o Ministério da Saúde”, argumentou.

