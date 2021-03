João Paulo Bittar é o novo presidente do Republicanos no Acre

Bittar assumirá a vaga do ex-deputado federal Manuel Marcos, e terá como objetivo consolidar a sigla no estado e prepará-la para as eleições de 2022

O republicano João Paulo Bittar será o novo presidente do Republicanos Acre. O nome do novo dirigente da sigla no estado foi anunciado, nesta terça-feira (9), pelo presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira (SP).

“O ex-deputado federal Manuel Marcos deixa a presidência do partido, que agora será ocupada por João Paulo Bittar. Agradeço ao Manuel pelo excelente trabalho desempenhado e desejo sucesso ao João Paulo neste novo desafio”, escreveu Marcos Pereira em sua rede social.

Joao Paulo Bittar, nasceu em junho de 1992, em Rio Branco, no Acre. Filho do senador Márcio Bittar, João Paulo é empresário e gestor público. Nas eleições de 2016, concorreu ao cargo de vereador e teve o apoio de 1.290 eleitores. Ficou como primeiro suplente.

