Roberto Duarte cobra convocação dos cadastros de reserva das Polícias Militar e Civil

Em sessão realizada nesta quinta-feira (10), o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) cobrou a convocação dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar e Polícia Civil.

Em sua fala, Roberto Duarte destacou que o Governador do Acre tem palavra, mas é preciso dar um norte para os aprovados nestes concursos. “Sugiro que os 24 deputados estaduais assinem um documento solicitando um posicionamento do Gladson Cameli para que as pessoas que estão na lista dos Cadastros de Reserva possam se programar. Se não for chamar agora, que tenha uma data”, comentou.

O parlamentar relembrou que essa foi uma promessa de campanha, em agosto de 2018, realizada em evento conduzido pelo próprio Roberto Duarte e que contou com a presença do então candidato a governo, Gladson Cameli, Major Rocha, Márcio Bittar, dentre outros.

