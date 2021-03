Sem a tradicional cavalgada, Plácido de Castro comemora 44 anos de fundação no AC

Um dos mais novos municípios do Acre, Plácido de Castro, localizado a 100 km da capital acreana, comemora nesta terça-feira (30) os seus 44 anos de fundação e emancipação política.

A cidade foi criada em 1976 e ganhou este nome em homenagem a José Plácido de Castro, militar, líder da Revolução Acreana e posterior Presidente do Estado Independente do Acre, e que também teve papel de destaque, junto com o Barão do Rio Branco e Assis Brasil, na Questão do Acre, que culminou com a assinatura do Tratado de Petrópolis, entre Brasil e Bolívia, tratado que garantiu a posse das terras do território do Acre e o direito da exploração da borracha nesta região para o Brasil.

De acordo com o último senso de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município conta com uma população aproximada de 19.955 habitantes.

A atividade turística em Plácido de Castro é bastante resumida. Os principais motivos de visita a esse município são o Festival de Praia, realizado anualmente à época do feriado de independência do Brasil, e a Festa do Padroeiro Bom Jesus do Abunã, que se realiza todos os anos no segundo final de semana de Julho, e o comércio realizado no lado boliviano, em Puerto Evo Morales.

Neste ano de 2021, por conta da pandemia do coronavírus, a tradicional cavalgada, que acontece em comemoração ao aniversário da cidade, não será realizada.

Políticos acreanos parabenizaram a cidade nesta terça-feira, inclusive a senadora Mailza Gomes.

“Parabenizo todos os moradores deste município e reforço que estou sempre pronta para ajudar. Contem com meu trabalho para o desenvolvimento dessa cidade tão acolhedora. Meus parabéns, muito sucesso e um futuro promissor para nossa gente”, escreveu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários