Sem ambulância, idosa com covid é transferida em carro particular no interior do AC

Uma denúncia feita ao site Acrelândia News deu conta de que uma paciente idosa do município que leva o nome do jornal foi transferida com covid-19 para Rio Branco em um veículo particular.

Com ela, um cilindro de oxigênio foi colocado no banco da frente do veículo para que conseguisse respirar.

A denúncia foi feita pelo vereador Cleuson, que disse ter solicitado da prefeitura, há uma semana , mais uma ambulância para atender a população. O parlamentar disse que o prefeito se negou a atender o pedido por conta das divergências políticas.

De acordo com ele, a unidade de saúde do município dispõe de apenas duas ambulâncias, sendo que uma está parada e a outra transporta pacientes da zona rural.

No momento em que a idosa teria passado mal, a única ambulância que funcionava estava transportando outro paciente.

O caso vai ser levado pelo político ao Ministério Público do Acre (MPAC).

