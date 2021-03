Sicredi Biomas promove o Dia C em parceria com a OAB Acre

Cooperativa Sicredi Biomas MT AC e AM tem por objetivo ajudar as famílias atingidas pela alagação

A Sicredi Biomas em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre (OAB), promovem o “Dia C”, que já faz parte do calendário da Sicredi e significa o “Dia de Cooperar” é uma ação realizada anualmente em que a cooperativa reserva um dia, para contribuir com a sociedade e construir uma ação para melhoria da qualidade de vida.

No Dia C, a Cooperativa leva para a população ações concretas que são desenvolvidas a partir da identificação de uma necessidade local, visando o desenvolvimento socioambiental da comunidade.

Este ano, o Dia C vai ser voltado para ajudar as famílias que foram acometidas pelas enchentes que atingiram o estado do Acre. A parceria com a OAB Acre veio fortalecer a ação do Dia C, com parcerias fortes e instituições sérias, assim tendo ações voltadas a arrecadação de alimentos, foi criada também uma conta para receber doações através do PIX (04.087.953/0001-90).

O Gerente Regional de Desenvolvimento da Sicredi Biomas Uelligton Silva fala da importância dessa ação solidária nesse momento. “Essa é a nossa missão. É estar presente na comunidade, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, faz parte do nosso objetivo como instituição financeira cooperativa, inclusive com parcerias fortes e sustentáveis para que nossa missão seja aplicada em toda sociedade”.

As agências Bosque e Aquiri são pontos de coletas para receber as diversas doações como: Roupas, sapatos, materiais de limpeza e alimentos não perecíveis.

