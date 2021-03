Vanda Milani destina R$ 14 milhões para agronegócio e agricultura familiar no Acre

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) destinou R$ 14,5 milhões para incentivar o agronegócio e a agricultura familiar. Os recursos são de emendas de bancadas, um total de R$ 10,9 milhões e de emendas impositivas, com R$ 3,1 milhões.

Em visita ao ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro, neste final de semana, ao lado do prefeito Camilo Silva, a parlamentar explicou para produtores rurais que o incentivo através de seu gabinete e as parcerias estabelecidas com o governo do estado e municípios, objetiva atender todas as escalas de produção apoiando pequenos, médios e grandes produtores.

“Vamos investir desde a compra de patrulhas mecanizadas para ampliar a melhoria de acesso de nossas estradas vicinais, até a aquisição de calcário para correção do solo e aumento da produção, implementos agrícolas, construção de portos, rampas, escadarias e a sede da colônia de pescadores” garantiu a parlamentar.

As emendas de bancada da deputada foram destinadas para operação tapa-buracos na estrada Transacreana, no cinturão verde de Rio Branco (R$ 1 milhão), a construção da ponte sobre o riozinho Andirá (R$ 2,6 milhões), no ramal dos paulistas em Porto Acre e, ainda, R$ 7,3 milhões para o governo comprar máquinas através da Secretaria de Produção e Agronegócio.

“O estado vive um momento impar com a conquista praticamente consolidada da certificação nacional de área livre de aftosa sem vacinação, da conclusão da ponte sobre o rio Madeira, o início das obras do Anel Viário entre Epitaciolândia e Brasileia. Precisamos incentivar o setor do agronegócio aumentando a produção e preparando para a abertura de novos mercados” acrescentou.

A agricultura familiar está no foco dos investimentos da parlamentar. R$ 1 milhão foi destinado a aquisição de calcário para os municípios de Brasileia, Plácido de Castro e Capixaba. O insumo é fundamental para grandes rendimentos nas plantações.

“Essa é uma das maiores reivindicações dos pequenos e médios agricultores. Foi uma iniciativa de que deu certo em Acrelândia para onde destinamos R$ 300 mil ano passado. Priorizamos regiões de cadeias produtivas consolidadas, levaremos inovação para correção do solo para o Baixo e Alto Acre”, destacou.

Vanda Milani destacou que além desses auxílios ela vem pedindo apoio do Ministério da Agricultura para programas de orientação sobre plantio, cuidado com a pecuária e a apresentação de novas tecnologias.

“Pedi a ministra Tereza Cristina durante audiência em Brasília a promoção de tecnologia para os pequenos produtores. O Acre precisa impulsionar a assistência técnica, ampliar o acesso do trabalhador rural a serviços eficientes. Também pedi apoio e celeridade no programa de regularização fundiária” disse.

A deputada vai ajudar produtores rurais de Sena Madureira com a construção de uma escadaria de acesso ao rio Iaco (R$ 400 mil). Pequenos produtores do município de Capixaba terão uma sonhada rampa de acesso ao rio Acre (R$ 700 mil). A colônia de pescadores de Rio Branco será beneficiada com a construção da sede da instituição (R$ 500 mil). O município de Brasileia tem R$ 500 mil para compra de um caminhão prancha.

“Dialogamos com prefeitos, vereadores, presidentes de associações rurais, cooperativas de trabalhadores e nossas lideranças em todo o estado. Buscamos apoio da Embrapa, do Sebrae para auxiliar na tomada de decisões estratégicas. Democratizamos esses investimentos de forma a integrar as maiores cadeias produtivas buscando o aumento da produção, a geração de emprego e mais qualidade de vida”, concluiu.

