Animais morrem envenenados em comunidade do Rio Purus, em Sena

Moradores da comunidade Estirão do Alcântara, no Rio Purus, que preferiram não se identificar entraram em contato com a nossa redação para denunciar a morte de dois animais por envenenamento. Um boi e uma vaca foram encontrados mortos numa determinada propriedade.

Segundo consta, os animais tinham passado para um roçado, entretanto, não comeram os legumes, mesmo assim, foram envenenados. “A revolta aqui é muito grande. Não deveriam ter feito isso”, comentou um morador.

O prejuízo para o dono dos bovinos foi na ordem de 5 mil reais.