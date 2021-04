Aos prantos, humorista diz que mãe, internada com Covid-19, foi intubada

O humorista Jonathan Nemer não conseguiu conter as lágrimas e postou vídeos em seu Instagram, na sexta-feria (16), chorando muito ao falar do estado de saúde de sua mãe, Sara Nemer (assista abaixo).

Sara, que está internada com Covid-19 desde a sexta-feira passada, 9, teve uma piora e foi intubada. O pai de Jonathan também foi infectado com a doença mas, felizmente, não precisou ser hospitalizado.

“Acabei de falar com pessoal [do hospital], que falou que ela não quis que avisassem a gente. Quis poupar a gente. Tadinha, se preocupa com a gente até lá. Ai, mãe… difícil. Que difícil, tadinha. Ajudem a gente em oração, se puderem pôr nome dela na igreja, orar vocês mesmo, por favor, nos ajudem!”, pediu Jonathan, aos prantos.