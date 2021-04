Após decreto, preço do combustível aumenta no Acre e gasolina chega a R$ 6,29

O preço do combustível no Acre já sofreu reajuste nesta quinta-feira (1), após alteração no preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF), divulgado no Diário Oficial da União (DOU).

O valor gasolina deve chegar a R$ 6,29, com aumento de R$ 0,38 centavos – o que configura 6,5% de acréscimo.

O diesel terá aumento de apenas R4 0,3 centavos (2,5%), chegando a R$ 5,29.

O novo reajuste não tem a ver com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é estadual, mas com o impacto da moeda americana.

