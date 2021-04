BBB21: Jogo da Discórdia pega fogo com desabafo de João Luiz

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira (5) deixou os brothers do BBB 2021 com ânimos bastante exaltados! Logo depois de Tiago Leifert pressionar Pocah e Thaís para não “pipocarem”, João Luiz rasgou o verbo e tornou pública a sua decepção com os comentários de Rodolffo sobre seu cabelo. A dinâmica rendeu ainda um atrito entre Arthur e Fiuk, que beirou a agressão física.

Os confinados precisavam apontar o melhor jogador, o pior e o brother que joga mais sujo. Como Pocah recuou ao eleger um nome para o último item, Leifert disparou:

“Vamos lá, Pocah. Não tenho a noite toda, sem pipocar”. Na sequência, o apresentador fez o mesmo com Thaís. As duas acabaram tomando partido após tais invertidas do comandante.

João Luiz, por sua vez, escancarou o episódio envolvendo Rodolffo – que reverberou, fora da casa, anteontem (3).

“Muita gente aqui pode não saber, mas no sábado aconteceu uma situação no quarto Cordel que estava eu, Caio, Rodolffo e Juliette, e eu tô dizendo isso aqui agora porque pra mim, é um momento de muita coragem, de poder estar falando isso aqui agora”, iniciou ele, prosseguindo:

“Rodolffo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então, isso pra mim, tocou num ponto muito específico. O jogo pode ser sim coisas que a gente vive aqui dentro, mas tem que ser um jogo de respeito”.

Em sua defesa, o sertanejo argumentou que “se todo mundo observou como era a peruca do monstro” foi possível constatar a semelhança.

João Luiz caiu no choro e foi consolado por boa parte dos confinados.

O Jogo da Discórdia acabou interrompido; na volta, diante das palavras de Camilla de Lucas sobre o ocorrido, Rodolffo contou que o cabelo de seu pai é “igual” ao de João.

O clima voltou a ferver quando Fiuk questionou o jogo de Arthur. “É uma pessoa que mente, que finge, que foi incoerente em vários momentos e mudou de acordo com as pessoas que foram saindo daqui”.

Incomodado, o instrutor de crossfit ordenou que o ator e cantor falasse olhando para ele. “É o mínimo que você tem que fazer”, exigiu.

“Você sabe disso tudo que eu falei”, argumentou Fiuk. Arthur rebateu com ofensa: “C*zão”. Os dois então se levantaram, como se fossem partir para a agressão física, obrigando os presentes a separá-los.