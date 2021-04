BBB21: Viih Tube lembra sexo com namorado: “Saía roxa do negócio”

A saudade pegou em cheio Viih Tube, na madrugada desta quinta-feira (8/4), durante a festa da Líder do BBB21.

A jovem, de apenas 20 anos, afogou as mágoas na bebida e relembrou momentos de sua relação com Bruno Magri, com quem namora há dois anos.

Em conversa com Pocah, vitória desabafou. “Antes de eu entrar aqui, eu e o Bruno estávamos numa fase muito amorzinho, que você se olha e é muito amor. Eu não sei se é porque eu ia entrar, e eu tava na fase de despedida, ou se a gente tava na fase amorzinho”, conta.

Em seguida, a sister revelou que o romance também tinha seus momentos picantes. “Mas tem a selvagem, aquela fase que eu saía roxa do negócio. Ai Brasil, eu estou bêbada. E tem várias fases”, completou encabulada.

A influenciadora confessou ter receio de como será a reação do amor, quando ela deixar o confinamento.

“Eu sou muito apegada no Bruno, tenho medo de sair e não ser a mesma coisa. Dele ficar com ranço de mim, que medo”, concluiu.

