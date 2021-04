Briga em bar termina com quatro presos e um ferido em Cruzeiro do Sul

Na noite desta sexta-feira, 16, uma briga por causa de sinuca, chamou a atenção de pessoas que passava na rua principal do bairro aeroporto velho, em Cruzeiro do Sul. Segundo informações repassadas ao jornal Juruá Informativa, eram quatro homens contra apenas um.

O estabelecimento fica na rua principal de quem vai para o TRE. No começo da noite desta sexta, os homens passaram a discutir no local por causa de uma aposta. Um deles, estava com capacete na mão e dizia que era de facção criminosa e começou a ofender os demais foi quando começou a confusão.

Polícias do Gefron estiveram no local e levou 4 pessoas para a delegacia, a equipe do Samu esteve no local e levou 1 para o hospital.