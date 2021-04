Cacau Protásio recebe alta após 13 dias internada: “Gratidão”

Após 13 dias internada por complicações de uma pancreatite, Cacau Protásio recebeu alta médica nessa sexta-feira (16/4). A estrela do humorístico Vai que Cola, do Multishow, compartilhou a novidade com os fãs em seu perfil do Instagram.

Atriz postou uma foto ao lado de duas profissionais da saúde e escreveu: “Deus, muito obrigada por mais essa! Eu queria ter tirado foto com todos pra agradecer um a um, mas infelizmente não deu”.

“Eu quero agradecer todos vocês aqui da minha página pelas orações, pelo carinho, muito obrigada! (…) Eu quero agradecer a todos sem exceção, foram 13 dias de muito amor e cuidado! São várias pessoas cuidando da gente nesse momento tão delicado da saúde”, acrescentou.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!