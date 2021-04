Coluna da Kelly traz dicas de como cuidar da sua máscara de tecido; confira

Confira a coluna social, Estilo & Evento todas as quartas-feiras por Kelly Kley

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

VIVAS A JOELMA

A empresaria Joelma Severo completou 40 anos no dia 31 de março, ganhando várias demonstrações de carinho por mensagens, vídeo e ligação, como o momento exige. Joelma é uma mulher de fibra, temente a Deus, mãe e esposa exemplar, uma brilhante empresaria e líder. Sorte de quem tem ela por perto, ela é um ser de luz! A coluna só tem a desejar um novo ciclo mais abençoado, querida! Parabéns!

COLAÇÃO

Na última quinta-feira (01) de abril, a bela Ianna Caminha colou grau em Medicina pela Unitepc em Cobija – BO. Mesmo não podendo ter amigos e familiares presentes, a formada era só felicidade com o recebimento do canudo. Parabéns e sucesso!

COLAÇÃO II

Quem também colou grau em Medicina pela UNINORTE foi a bela Janaína Gonçalves Negreiros. Parabéns e sucesso!

CAMPO

A administradora Vanda Pessoa aproveitou o final de semana para descansar a mente em meio à natureza e renovar as energias.

BETO CARREIRO WORLD

A micropigmentadora Halyne Lessa realizou seu sonho de infância conhecendo o maior parque temático da América Latina, o Beto Carreiro World, juntamente com seu esposo Dioclecio e os filhos, Rafael, Maria Clara e Valentina.

NÍVER

Hoje os parabéns são para a hair stylist, Marcia Backes. Parabéns, querida!

O BOTICÁRIO

Floratta é considerada a maior marca de perfumaria feminina do Boticário e do Brasil, um sucesso de vendas. Atualmente, seu portfólio é formado por onze fragrâncias diferentes, todas inspiradas em mulheres românticas e confiantes. Para completar a linha do lançamento, Floratta Simple Love é acompanhada por Body Spray Desodorante e o Creme Hidratante Desodorante Corporal, que hidrata, protege e perfuma a pele.

#OndeTemAmorTemBeleza

MUNDO FITNESS

Não perca esta oportunidade de entrar em forma e ganhar qualidade de vida!

A Academia Mundo Fitness funciona dentro do Club AABB com total segurança e um estacionamento amplo.

CONTATO: 99209-2020/99906-4118

DICA: Dicas de como cuidar da sua máscara de TECIDO

➡ O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser compartilhada entre familiares, amigos e outros.

➡ Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para minimizar os espaços entre o rosto e a máscara.

➡ Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua, não fique ajustando a máscara na rua.

➡ Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirar a máscara.

➡ Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evitando de tocar na parte da frente.

➡ Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável).

➡ Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão.

➡ Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão.

➡ A máscara deve estar seca para sua reutilização.

➡ Após secagem da máscara utilize o com ferro quente e acondicionar em saco plástico.

➡ Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade.

➡ Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida.

➡ Ao sinais de desgaste da máscara deve ser inutilizada e nova máscara deve ser feita.

O uso das máscaras caseiras é super importante, mas não podemos esquecer as demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como a higienização das mãos. Cuide-se você pode!

Fonte: Blog Lebes