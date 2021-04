Com dias seguidos em colapso, AC volta a ter queda no número de novas mortes por covid-19

Depois de muitos dias em alta no número de novas mortes por covid-19, o Acre, finalmente, aparece em queda no índice, de acordo com o consórcio nacional de veículos de imprensa.

A redução é de 16% na variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás.

Apenas outras duas unidades estão na mesma situação, que é o Amazonas e Roraima. Sete Estados estão em estabilidade e outros 16 estão em alta.

Nesta quinta-feira (1), na publicação do último boletim epidemiológico, o Acre registrou sete novos óbitos pela doença e 331 novos casos. O número de vítimas fatais é 1.269.

