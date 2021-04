Coronel Paulo Cézar é o principal responsável pela diminuição da violência no Acre

EMPRESA DO FUTURO

Consciência, responsabilidade social é uma prática que poucas empresas no Acre têm, mas as que têm estão se destacando no mercado por uma simples questão, ganham a simpatia das pessoas. O Deck, rede de restaurantes, leva isso ao pé da letra, iniciaram uma campanha onde doam 1 prato de alimento para cada que for vendido. Nesta quinta-feira, 15, farão a primeira entrega, de 7000 pratos. Golaço dos empresários Marcelo Manchini e Paulo Felício.

REORGANIZANDO

O PT está se movimentando nos bastidores para conseguir reaver alguns espaços perdidos no último pleito estadual e a principal arma é a unidade. Ao que tudo indica, as picuinhas foram solucionadas.

SOB NOVA BATUTA

Uma resolução interna do partido colocou na mão do ex-senador Jorge Viana total comando sobre as articulações no estado. Agora, de fato, é Jorge quem dá as cartas e vai montar a estratégia da sigla para 2022.

BRIGA DE GENTE GRANDE

Sobre essa briga entre a PM e o comando da secretaria de Segurança, não me meto pois é de cachorro grande. Na polícia eles costumam resolver seus problemas sem muita demora, ficam como se nada tivesse acontecido. Chamuscado só fica quem ousa meter o bedelho.

NO CAMINHO CERTO

Uma coisa ninguém pode tirar do atual secretário de Segurança, coronel Paulo Cézar, é um dos mais preparados que já ocupou o cargo. A diminuição da violência é uma realidade, os números divulgados pelo Governo mostram que pode não estar tudo na paz como queríamos, mas que melhorou, melhorou. Inclusive a sensação de segurança aumentou. O crédito precisa ser dado também ao secretário.

UM NOVO PSDB

A possível ida de Alysson Bestene e Eduardo Ribeiro para o PSDB darão uma verdadeira reoxigenada no partido. Jovens, capacitados, têm tudo para ajudar na reorganização do ninho tucano no Acre.

ATIRANDO

Enquanto isso o vice-governador Wherles (PSL) segue como franco atirador, com a mira apontada no rosto de Gladson Cameli. Na manhã desta terça-feira, 13, o vice voltou a atacar o governo com as denúncias da Educação. A pergunta que fica é: onde Wherles quer chegar?

DE VOLTA AO PROGRESSISTAS

O governador Gladson Cameli foi recebido com festa no retorno ao seu partido, o Progressistas. Além da senadora Maílza Gomes e demais dirigentes, o prefeito Tião Bocalom estava presente para cumprimentar Cameli.

HABILIDOSA

Não se espantem se o velho Boca estiver no palanque de Gladson em 2022. Na política acreana até boi voa. E caso isso venha a acontecer, podem entregar uma medalha de honra ao mérito para Mailza, que é que está por trás de todas as articulações para o retorno de Cameli ao partido.

CANDIDATO

Uma fonte me contou que já se fala pela Secretaria Municipal de Saúde em uma possível candidatura do titular da pasta Frank Lima, para deputado estadual em 2022. Pessoal é ligeiro mesmo, acabaram de sair de uma campanha, mal assumiram uma tarefa e já estão com a cabeça em outra disputa.

A COBRANÇA VEM

Se quiser mesmo ser candidato, é bom que o secretário comece a mostrar números positivos da sua gestão, pois será nesse aspecto que as cobranças virão. Nas ruas a opinião popular não é das melhores, principalmente com relação à vacinação.

BOM MANDATO

Quem tem feito um bom mandato na Câmara de Vereadores é o Samir Bestene. Entre os parlamentares que apoiam o prefeito Tião Bocalom, é o destaque. Tem se mantido próximo à base, faz visitas permanentes aos bairros, e quando é preciso cobrar a gestão, não se cala. Filho do deputado estadual José Bestene, Samir vem honrando o legado político da família.