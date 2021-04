Suspeito de matar a cunhada no AC é quase linchado por população e confessa crime

O principal suspeito de ter matado a acreana Luciana Lima, que sumiu depois de ir visitar a irmã na Cidade do Povo, em Rio Branco, é o cunhado da vítima, Diego Marques.

SAIBA MAIS: Corpo de mulher que estava desaparecida é encontrado em mata no AC; cunhado é suspeito

Depois de quase ser lixando pela população, até confessar onde estava a o corpo de Luciana, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro com o corpo tomado por hematomas deixados como forma de vingança e o rosto deformado.

O corpo foi encontrado na tarde desta quinta-feira (15), em uma área de mata de um ramal no km 44 da BR-364, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

A vítima veio do estado do Mato Grosso para visitar uma irmã e estava desparecida desde a última segunda-feira (12).

A motivação para o crime ainda está sendo investigada. Diego também tinha um mandado de prisão em aberto.

Diego está à disposição da Justiça.