Fim da polêmica: Alerj veta projeto e mantém o nome do Maracanã

Em nova reunião do colégio de líderes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), no fim da manhã desta terça-feira (6/4), o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), vetou o projeto de lei que mudaria o nome do Maracanã – de Mário Filho para Pelé.

A troca da denominação, de “Estádio Jornalista Mário Filho” para “Estádio Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé”, foi sugerida mediante projeto de lei, de autoria de 23 parlamentares – entre eles, o ex-jogador Bebeto (Pode), tetracampeão com a Seleção Brasileira em 1994.

