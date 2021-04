O Instituto Neymar Jr . , que é mantido na Praia Grande, litoral Paulista, pela família do jogador, hoje atuando na França, segue pagando os funcionários, mesmo com as portas fechadas por conta da pandemia.

Antes da Covid-19 , cerca de três mil crianças e adolescentes carentes da região eram atendidos pelos 142 funcionários, que seguem recebendo mesmo com o local sem funcionar desde março de 2020, quando foi decretada quarentena no Brasil.

