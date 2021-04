No Dia Internacional do Beijo, ex-BBB Lumena compartilha cliques beijando namorada

Para celebrar o Dia Internacional do Beijo, comemorado nesta terça-feira, Lumena Aleluia compartilhou uma série de cliques beijando a namorada, Fernanda Maia, nas redes sociais. ”Dia do Beijo: um dia que transcende a comemoração, mas que representa as nossas liberdades internas”, escreveu a ex-participante do ”Big Brother Brasil 21” no Instagram.

Após ‘BBB21’, Lumena quer ser mãe

Logo depois de ser eliminada do reality show, Lumena contou em uma entrevista feita pela produção do programa que pretende ser mãe. ”Eu queria comprar meu trio elétrico, quero ser mãe, fazer minha inseminação…”, compartilhou a ex-sister.

