Sogra acusa nora de ter caso com o sobrinho ela nega, mas acaba sendo surrada pelo marido

Depois de ser acusada pela sogra de ter um caso com o sobrinho, uma mulher de 27 anos foi surrada pelo marido de 26 anos na noite de segunda-feira (12) em uma casa no bairro Industrial, zona Norte de Porto Velho (RO). O autor do crime fugiu.

As informações obtidas pelo Rondoniaovivo afirmam que a sogra teria dito ao filho que a mulher dele estaria tendo um caso amoroso com o sobrinho. O acusado revoltado questionou a mulher e ela negou a infidelidade.

Mesmo assim, o homem furioso começou a agredir a esposa com socos, puxões de cabelo e ainda bateu a cabeça dela contra a parede.

Após o espancamento, o homem foi embora de casa levando os filhos do casal. A vítima chamou a Polícia Militar, mas o agressor não foi localizado.