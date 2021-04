Vídeo mostra adultos se divertindo e criança pilotando jet ski no Rio Acre em pleno lockdown

Flagrante foi feito no sábado; acidentes no Rio Acre já resultaram em mortes

Um vídeo enviado ao ContilNet mostra várias pessoas se divertindo nas águas do Rio Acre, em Rio Branco. As imagens foram captadas no sábado (3). Homens, mulheres e até crianças aparecem pilotando jet ski.

A pessoa que fez a gravação, que não quis se identificar, fez o seguinte desabafo: “Para quem tem dinheiro não existe fiscalização e nem limites, pois enquanto a maior parte da população não pode nem sair de casa, outros além de poder sair ainda se aglomeram”.

Vale ressaltar que já ocorreram diversos acidentes envolvendo motos aquáticas no Rio Acre, resultando inclusive em mortes.

