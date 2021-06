Boneca inflável é confundida com cadáver humano em porto do Japão

Uma boneca inflável flutuando próximo ao cais da cidade de Hachinohe , na costa nordeste do Japão , foi confundida com o cadáver de um corpo humano. O caso ocorreu no último dia 18.

A youtuber Natsuki Tanaka estava no porto gravando imagens de pesca quando se deparou com a boneca. Ela tirou fotos e fez um post no Twitter.

“Durante a filmagem de um vídeo de pesca, pensei ver um cadáver flutuando na água, mas era uma boneca inflável”, escreveu Tanaka.