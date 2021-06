Cachorro é atropelado no AC e homem faz vaquinha para pagar tratamento

Um cachorro de médio porte foi atropelado nesta segunda-feira (28), em Acrelândia, no interior do Acre. O animal quebrou o fêmur e precisou ser levado a uma clínica veterinária na capital para ser medicado. Ele vai passar por uma cirurgia e pode ficar sem o movimento das patas traseiras.

Apesar de ter sido atropelado na segunda, o cão só foi resgatado nesta terça (29), pelo morador Wellington Figueiredo França. Ele conta que o cachorro passou a madrugada agonizando na rua, em pleno frio, e acordou com parte do corpo inchado. Após o tratamento, o animal será colocado para adoção.

França acompanha o caso e diz que as despesas com os cuidados veterinários do bichinho podem chegar a R$ 1.400. Ele organizar uma vaquinha para arrecadar o valor. Interessados em contribuir podem doar qualquer quantia para o PIX 26686197000158.

O homem é conhecido em Acrelândia por alimentar animais de rua por meio do projeto Cãozinho Carente, que conta com a contribuição da população do município. A ação acontece desde o ano passado. São cerca de 15 quilos de ração depositadas aos animais a cada dois dias.