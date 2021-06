Campeã do BBB 21, Juliette Freire encontra acreanos e vídeo viraliza: “beijo pro Acre”

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Juliette Freire sem dúvidas é um dos maiores fenômenos de realitys da Globo. Recentemente, a paraibana trocou comentários com acreana e também vencedora do BBB, Gleici Damasceno, em redes sociais.

Mais não foi só a acreana campeã do BBB que recebeu atenção de Juliette, não. Mesmo com agenda cheia e correria, Juliette não deixa de atender seus fãs. Cumprindo compromissos comerciais em Campina Grande na Paraíba, a campeã do Big Brother Brasil recebeu o carinho de acreanos pelas ruas da cidade, que não perderam tempo é já pediram um ‘alô’ para o Estado. O vídeo já viralizou pelas redes, em que Juliette manda beijo para o Acre.

Confira o vídeo: