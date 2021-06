Clippers vencem Jazz com autoridade e empatam semifinais do Oeste

Já o Jazz segue cercado por dúvidas relacionadas à saúde dos seus principais jogadores. Donovan Mitchell havia saído do jogo 3 com uma lesão no tornozelo, o mesmo que o deixou afastado na parte final da temporada regular e no jogo 1 da série de primeira rodada contra o Memphis Grizzlies. O ala-armador, porém, jogou a partida normalmente e teve um bom desempenho.

A maior preocupação do time de Salt Lake City, que fez a melhor campanha na temporada regular, segue sendo com Mike Conley, que continua fora com uma lesão muscular na coxa e deve seguir como questionável para a quinta partida, nesta quarta-feira (16/6), com o Jazz como mandante.

Kawhi Leonard foi o cestinha dos Clippers na partida. Marcou 31 pontos, além de sete rebotes, três assistências e dois roubos de bola. Paul George também obteve os mesmos 31 pontos do companheiro, mas com nove rebotes e quatro assistências, e Marcus Morris Sr. anotou 24 pontos somados a seis rebotes. Os três foram os únicos jogadores da equipe que ultrapassaram a marca dos dígitos duplos na pontuação.

“Eu e Kawhi confiamos um no outro”, disse Paul George, que disputou a sua 100.ª partida de playoff na carreira. “Sempre temos oportunidades de marcar (pontos) quando fazemos jogadas juntos, mas quando há oportunidades para nossos companheiros serem agressivos e fazerem jogadas, usamos essa estratégia no ataque. Penso que é uma boa mistura para o time”.

Pelo Jazz, Donovan Mitchell segue sendo um dos principais jogadores da pós-temporada. O jovem de 24 anos marcou 37 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Bojan Bogdanovic (18 pontos, cinco assistências, três rebotes, dois roubos) e Joe Ingles (19 pontos, três rebotes e três assistências) foram outros destaques do time.

No leste

Em um jogo que valia muito para seu futuro na temporada, o Atlanta Hawks venceu o Philadelphia 76ers por 103 x 100, na State Farm Arena, em Atlanta. Agora a semifinal do Leste está empatada em 2 x 2 e o decisivo jogo 5 da série melhor de sete será realizado nesta quarta-feira, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia.

Trae Young foi o nome dos Hawks com 25 pontos e 18 rebotes. Bogdan Bogdanovic anotou 22 pontos, enquanto que John Collins e Clint Capela também tiveram “double-doubles” (dois dígitos em dois fundamentos). O primeiro teve 14 pontos e 12 rebotes e o segundo, 12 pontos e 13 rebotes.

Os 76ers tiveram como cestinha Tobias Harris, que anotou 20 pontos. O pivô camaronês Joel Embiid conseguiu 17 pontos e 21 rebotes. Ben Simmons flertou com o “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) com 11 pontos, 12 rebotes e nove assistências.