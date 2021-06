Coluna do Alencastro: MPAC é premiado pelo melhor programa de estágio no Brasil

O anúncio dos ganhadores da 12ª edição da premiação realizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), nesta quinta-feira (17), consagrou o Ministério Público do Acre – MPAC o melhor programa de estágio no Brasil.

De 530 empresas de todo o país que se inscreveram nesse importante prêmio, cujo objetivo é valorizar as melhores práticas de estágio, o MPAC conquistou a primeira colocação na categoria “Serviço Público”. Este é mais um reconhecimento no cenário nacional para a instituição.

O Programa de Estágio instituído em fevereiro de 2020 pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, é coordenado pelo Centro de Estado e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do MPAC e garante oportunidade de crescimento profissional a jovens estudantes do estado do Acre.

Ao todo 59 estudantes das áreas de Direito, psicologia, sistemas da informação, administração, publicidade e propaganda, engenharia civil, jornalismo, arquitetura, serviço social já passaram pelo MPAC através do programa.

Desses 59 estudantes 40 estão em pleno exercício no programa. Três deles, inclusive, por seus destaques, desenvolvimento e competência já foram contratados pela instituição para exercerem os cargos de assessores.

Em razão da pandemia do novo coronavirus, a 12ª edição do prêmio foi realizada em formato virtual de Webinar e transmitida pelo canal do CIEE no Youtube, sob a apresentação do jornalista Carlos Nascimento.

Na foto de boas-vindas aos estagiários, o secretário-geral do MPAC, promotor de Justiça Rodrigo Curti, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, o procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Sammy Barbosa Lopes e a procuradora de Justiça Patrícia Rêgo.

Os empresários Saulo Abrahão e Luiz Ferraz viveram um momento de extrema importância em suas vidas pessoais na última segunda-feira (14).

Eles oficiaram a união em uma cerimônia íntima que contou com a presença de familiares e um seleto grupo de amigos. O casal garantiu que quando o período da pandemia passar vai rolar festão para celebrar a vida e o amor. Parabéns aos recém-casados!

Advogado acreano Paulo Rocha – atualmente residindo em São Paulo- esteve recentemente em Rio Branco para rever e matar a saudade dos familiares e de amigos. Aproveitou a estada para recarregar as energias na aldeia Shanenawa, que fica na região centro-norte do Acre, à margem esquerda do rio Envira, no Município de Feijó, distante 362 quilômetro da capital acreana. Lá, o advogado mergulhou nos encantos, mistérios, cultura e costumes da tribo.

Na última terça-feira, 15 de junho, o Acre completou 59 anos de sua elevação a categoria de Estado. Ao longo do dia, o governo do Estado promoveu várias homenagens que foram prestigiadas por diversas autoridades. Entre elas o ato cívico-militar da troca da Bandeira do Acre, que aconteceu pela manhã, no Calçadão da Gameleira.

Na solenidade uma trinca mulheres poderosas, empoderadas, inteligentes e elegantes que chefiam três importantes instituições do nosso Estado (Tribunal de Justiça – TJ, UFAC e Ministério Público do Estado do Acre – MPAC): Waldirene Cordeiro, Guida Aquino e Kátia Rejane Araújo em plena sintonia com as cores da bandeira acreana.

O Instituto Ecumênico Fé e Política do Acre, associado à Iniciativa das Religiões Unidas (URI Brasil) realizou, na terça-feira (15), o lançamento do Manifesto em Defesa da Vacina e da Vacinação para Todos. Sob a liderança do Padre Massimo e acolhido na Assembleia de Deus pelo Pastor Davi.

O lançamento aconteceu via a página oficial no Facebook numa transmissão ao vivo, que contou com a participação da deputada federal Perpétua Almeida, lideranças governamentais e não-governamentais e diversas autoridades.

O manifesto é uma forma de unir esforços para a aquisição de mais vacinas para o Acre, além da realização de ampla campanha de conscientização sobre a vacina e combate a notícias falsas. O ato de lançamento mostrou sua pluralidade e amplitude. A defesa da vida foi o centro do debate.

Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, participou no último sábado (12), no centro de Washington D.C, da parada do Orgulho LGBTQIA+. Ela defende, juntamente com a agenda de seu partido, pautas progressistas, que trazem à tona questões voltadas à diversidade.

Além de mostrar que o governo de Joe Bieden é um aliado da comunidade, ela também se tornou a primeira neste cargo a marchar em uma Parada LGBT. Kamala participou do ato ao lado do marido, Doug Emhoff.

A vice-presidente vestia uma camiseta onde se lia “Amor é amor”, enquanto na do companheiro estava escrito “O amor primeiro”.

A promotora de Justiça Myrna Teixeira Mendonza foi agraciada com a Medalha Exército Brasileira durante a formatura em comemoração ao 52º Aniversário de criação do 7º Batalhão de Engenharia de Construção, que aconteceu na última sexta-feira (11).

A solenidade contou com a presença do governador Gladson Cameli e outras autoridades civis e militares. A honraria destaca aqueles que tenham prestado serviços relevantes ao Exército Brasileiro e que se tenham tornado credores de homenagem da Força.

Na ocasião, foi realizada a entrega de Diplomas de “Amigo do Batalhão” às personalidades Civis e Militares.

Saiu na Coluna da Jô, do dia 15 de junho. “Socióloga Jayce Brasil e produtora cultural Camila Cabeça mobilizam a sociedade para a campanha “A perifa também lê”. O objetivo é doar livros às crianças carentes da periferia. A entrevista completa pode ser vista no canal do Programa da Jô, no YouTube.”

Movimentos sociais, sindicatos e partidos de oposição que compõem as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo voltam as ruas no próximo sábado (19). Pelo menos 280 cidades no Brasil já confirmaram a realização de manifestações contra o governo Bolsonaro, dia que é marcado pela hashtag #19J.

No exterior, as mobilizações começam ainda na sexta-feira (18) e vão até o domingo (20). A expectativa dos organizadores é superar os atos do mês passado. No #29M, que levaram centenas de milhares às ruas várias cidades registraram protestos.

A convocação da manifestação no Acre é realizada pela Associação dos Docentes e das Docentes da Universidade Federal do Acre, com apoio Andes-SN, Sinasefe, MUP, UJC, UJS, Movimento Negro Unificado, ao Sindicato dos Bancários, UNE, UBES e partidos políticos.

Em Rio Branco a concentração acontece às 16 horas, na Gameleira. Às 16h30 Passeata até o Palácio Rio Branco e às 17 horas Ato no Palácio do governo com falas políticas e atrações culturais.

Protocolo de segurança

Dicas de como participar de atos de rua durante a pandemia:

1- As manifestações devem ser feitas sempre em local aberto e bem ventilado;

2 – Manter distanciamento de dois metros entre manifestantes;

3 – Uso de máscara deve ser obrigatório, de preferência, PFF2/N95 ou máscara cirúrgica embaixo da máscara de pano, sempre bem ajustadas no rosto, sem vazamentos;

4 -Leve máscaras extras para outras pessoas que necessitam;

5-Muito importante pensar no deslocamento até o ato – preferir transportes com janelas abertas e usar máscara o tempo todo;

6-Não deve haver abraços e/ou beijos – evitar compartilhar objetos pessoais, água e alimentos;

7 -Lavar as mãos ou utilizar álcool em gel sempre que for tocar nos olhos, boca, nariz ou na máscara;

8 – Não devem participar as pessoas com sintoma suspeito de COVID-19 ou teste positivo, ou ainda que tiveram contato com pessoas com sintomas ou teste positivo;

9 – Exemplos de sintomas: tosse, febre, cansaço, dor de cabeça, coriza, congestão nasal, dor de garganta, perda de olfato, perda de paladar, falta de ar e diarreia.

Fonte: Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares

