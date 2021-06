Ex-A Fazenda Gabi Prado aparece deslumbrante em ensaio sensual

Gabrielle Prado, conhecida por Gabi Prado, arrancou suspiro dos seguidores com um ensaio bem quente. Já participou dos realitys De Férias Com o Ex Brasil (MTV) com ex-namorado André Coelho e A Fazenda 10 (Record).

Em A Fazenda, Gabi Prado e Nadja Pessoa, eram inimigas e tiveram barracos históricos na atração rural que confina famosos em um sítio em Itapecerica da Serra. No programa em busca do prêmio milionário foi a sexta eliminada com 35,86% dos votos para permanecer no jogo.

No reality da tevê aberta engatou namoro com o modelo João Zoli, filho do cantor Cláudio Zoli. Os dois ficaram noivos fora do confinamento e terminaram o relacionamento pouco tempo depois. Gabi Prado colhe os frutos de suas aparições polêmicas em realitys.

Ganhou o reconhecimento e respeito do público, conseguindo se destacar e se tornar apresentadora do MTVixe, programa do canal pago MTV.

Neste sábado (12), o fotógrafo Sérgio Mota, por meio do seu Instagram divulgou um ensaio sensual com a beldade brasiliense.

Gabi Prado aparece de um jeito inédito, completamente nua e mostrando o corpo tatuado em dia.

Na primeira temporada do De Férias Com o Ex Brasil se desentendeu com a amiga Raissa, jogando cerveja na colega de confinamento, o motivo foi porque a participante se envolveu com Fagner que era o ex-namorado de Gabi.

Priscila Zoo também sofreu nas mãos da participante que chamou a loira de ”piranha” e disse que seu cabelo era ruim.