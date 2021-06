Homem é executado com 10 tiros na frente da esposa e da filha de 2 anos

O jovem Francisco Thiago da Silva Martins, de 21 anos, foi assassinado com 10 tiros, na tarde deste sábado (12), na Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Thiago estava andando de bicicleta com a esposa e uma filha de 2 anos, quando criminosos em um carro modelo Corsa interceptaram o casal. Um dos bandidos, de posse de uma arma de fogo, efetuou cerca de 10 disparos contra a vítima. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Thiago já estava sem vida.

A área onde o crime aconteceu foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os exames cadavéricos.

A motivação seria mais um capítulo da guerra entre as facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).